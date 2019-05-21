Эксперт дал прогноз по возможному курсу рубля на лето
Эксперт Антон Покатович, являющийся аналитиком “БКС Премьер”, озвучил прогноз относительно возможного курса рубля на лето 2019 года. Также специалист назвал главные риски для отечественной валюты.
По мнению Покатовича, пока курс рубля удается подвести к лету с сохранением относительно высокой стабильности. В частности, на протяжении всего мая отечественная валюта демонстрировала значительный уровень толерантности к большинству существенных внешних раздражителей.
Поддерживать курс на высоких позициях в летний период рублю должна помочь нефть со своей стабильной высокой ценой. Ключевой риск же связан с общей геополитической ситуацией. Согласно базовому сценарию, передает “Российская газета”, валюта будет торговаться по цене от 64 до 67 рублей за один доллар.