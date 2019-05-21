Российский рынок акций показал новый исторический рекорд
На российском рынке акций 21 мая зафиксирован новый исторический рекорд. Индекс ММВБ (Московская международная валютная биржа) добрался до отметки примерно в 2600 пунктов.
Согласно данным торгов, на 10:08 этот показатель подскочил на 0,2%, такой же прирост и у индекса РТС, поднявшегося до 1259 пунктов. Как отмечают эксперты, тенденция роста просматривается на фоне положительной динамики стоимости нефти. Ценник барреля сырья марки Brent стал выше на 0,4%, пишет «ПолитЭксперт».
На официальном портале ММВБ сообщается о стабилизации рубля к евро и доллару. Американская валюта поднялась на 2 копейки и за $1 дают 64,54 рубля, а европейская, потеряв 8 копеек, торгуется по 71,98 рубля.