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Здоровье

Медики предупредили об опасности для здоровья совмещения чая и алкоголя

Совмещение чая и алкоголя может представлять опасность для здоровья человека. О возможных рисках для организма при такой комбинации рассказал врач высшей категории Алексей Казанцев.
Медики предупредили об опасности для здоровья совмещения чая и алкоголя

Медики отметил, что при смешивании с чаем незначительных доз алкоголя ничего страшного не произойдет. В пользу этого говорит наличие большого количества рецептов этого напитка со спиртным, а также чай в состоянии подавлять проявления похмелья. Это обусловлено наличием в нем кофеина, оказывающего стимулирующий эффект.

Однако важно придерживаться небольших доз, врач решительно не рекомендует употреблять свежезаваренный чай, зеленый или черный, после выпитого алкоголя. В комбинации эти напитки оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Если выпить чай после спиртного, может произойти повышение давления и учащение сердцебиения.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:25


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