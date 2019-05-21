Медики предупредили об опасности для здоровья совмещения чая и алкоголя
Совмещение чая и алкоголя может представлять опасность для здоровья человека. О возможных рисках для организма при такой комбинации рассказал врач высшей категории Алексей Казанцев.
Медики отметил, что при смешивании с чаем незначительных доз алкоголя ничего страшного не произойдет. В пользу этого говорит наличие большого количества рецептов этого напитка со спиртным, а также чай в состоянии подавлять проявления похмелья. Это обусловлено наличием в нем кофеина, оказывающего стимулирующий эффект.
Однако важно придерживаться небольших доз, врач решительно не рекомендует употреблять свежезаваренный чай, зеленый или черный, после выпитого алкоголя. В комбинации эти напитки оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Если выпить чай после спиртного, может произойти повышение давления и учащение сердцебиения.