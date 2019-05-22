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Здоровье

Медики перечислили наиболее необходимые в путешествии лекарства

Медики составили перечень лекарств, которые необходимо взять с собой, планируя путешествие. Эти средства позволят быть готовым к непредвиденной ситуации на отдыхе и не доставят проблем при прохождении таможни.
Медики перечислили наиболее необходимые в путешествии лекарства

Если у человека имеются хронические заболевания, нужно обязательно взять с собой лекарства от них с запасом, для чего может потребоваться рецепт от врача. Остальным достаточно позаботиться о медикаментах от расстройства кишечника, противоожоговом средстве, репелленте от комаров и других доставучих насекомых. Не помешают препараты от простуды, в том числе от заложенности носа и ангины, йод, перевязочные материалы и что-то от аллергии.

Во избежание проблем на таможне лучше не класть в аптечку имеющие в составе наркотические вещества медикаменты, не советуют эксперты брать с собой антибиотики. В каждой стране перечень запрещенных к ввозу средств может отличаться, поэтому лучше заранее уточнить нюансы.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 02:04


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