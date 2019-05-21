В Минздраве предупредили об опасности посещения солярия

Как отметил Поляков, современные методы косметологии с использованием лазерных технологий не способствуют перерождению родинок в злокачественное новообразование. Однако людям с прогрессирующей формой меланомы или излечившимся от этого недуга процедуры с применением лазера противопоказаны. Эксперт советует женщинам, запланировавшим посещение косметолога для избавления от изъяна на коже, предварительно проконсультироваться с онкологом. Это поможет обезопаситься от рисков развития рака.Вероятность возникновения меланомы в разы увеличивают частые походы в солярий. Чрезмерный искусственный загар, как и натуральный, негативно отражается на здоровье кожи и может стать причиной серьезных проблем. Как показывает исследование с участием молодых женщин, меланома на 75% чаще возникала в группе, использовавшей солярий.

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Автор: Ева Вит

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