На рынке России появится только одна из трех новинок KIA
На рынке России автомобилистам предложат только одну из трех новинок производства компании KIA. Такие данные предоставил Александр Мигаль, представляющий руководство Kia Motors Russia & CIS.
Одной из новинок корейского бренда, доступной в России, станет субкомпактный кроссовер, призванный составить конкуренцию Hyundai Creta. Речь идет о модели KIA Tusker, оснащенной мотором емкостью 1,4 литра, способным генерировать 138 лошадиных сил, возможна версия на 2,0 литра, выдающая 147 “лошадок”. Трансмиссия окажется представлена “роботом” на семь скоростей.
Что до восьмиместного KIA Telluride, то его появление в России остается спорным. Модель может похвастаться 3,3-литровым мотором и мощностью 365 “лошадей”. Не стоит ждать в РФ и пикапа, использующего ту же платформу, что и Hyundai Santa Cruz. Причина в том, что такие модели не пользуются спросом среди россиян. Авто получит двигатели на 2,0 или 2,4 литра, генерирующие соответственно 166 или 183 лошадиных силы.