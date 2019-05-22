Xiaomi приглашает на презентацию Redmi K20, рассылая боксерские перчатки
Xiaomi приглашает на презентационное мероприятие смартфона Redmi K20, при этом журналистам рассылают боксёрские перчатки. В красной коробке лежит и приглашение. Компания готовится вступить в бой с конкурентами, считают аналитики.
Производитель электроники представит свой флагман 28 мая, новинку называют «большим драконом». Приглашения на презентацию новинки рассылаются в комплекте со спортивным инвентарём, им являются боксерские перчатки с нанесенным на них изображением «большого дракона». Сверху имеются фразы: «нокаут», «всегда в бою», «чего бы это ни стоило» и «бросать вызов несправедливости». В бланках указывается дата мероприятия, изображён боксёр. Картинка имеется и на постерах, отмечают аналитики.
Согласно имеющейся информации, покупателям предложат две версии флагманского смартфона: Redmi K20 и Redmi K20 Pro, они имеют разные чипсеты. Младшая версия получила Snapdragon 730, старшая - Snapdragon 855, в остальном спецификации одинаковы. Гаджеты имеют 6,39-дюймовый AMOLED-экран, выезжающую фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 4 тыс. мАч.