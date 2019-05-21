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Шоу-бизнес

Композитор Лора Квинт назвала «Евровидение» политической игрой

На музыкальном конкурсе «Евровидение - 2019» объявили победителя, но споры продолжаются. Судья российского жюри Лора Квинт прокомментировала ситуацию.
Композитор Лора Квинт назвала «Евровидение» политической игрой


Композитор заявила, что «Евровидение» — большая политическая игра. Самое главное то, как зрители оценивают выступления. Жюри, по сути, ничего не решают в этом конкурсе.

Люди продолжают выражать своё искреннее отношения к участникам, несмотря на политическую ситуацию. Примером есть выступление российского артиста Сергея Лазарева. Судьи не оценили его исполнение, а люди тех стран дали максимум баллов. Это подтверждает, что народ любит российскую культуру и слушает исполнителей. Лора Квинт отметила, что именно ради таких моментов «Евровидение» нужно проводить и участвовать в нем.

Композитор оценила выступление Сергея Лазарева и поделилась, что знает его ещё с детства. По мнению Лоры Квинт, песня была хорошей и сильной, несмотря на критику со стороны жюри. Ведь есть такие произведения, которые сразу напеваешь, а есть и сложные, не каждый сможет осилить.

Сергей Лазарев занял третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Благодаря голосам зрителей он занял четвертое место и стал первым по результатам голосования в 11 странах. Жюри присудило певцу 125 баллов, в рейтинге артист оказался на 9 месте.

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Автор: Теодорович Анастасия
Вчера, 23:17


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