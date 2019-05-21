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Кино

“Выжившая стая”: Софи Тернер показала закадровое фото со съемок финала “Игры престолов”

Актриса Софи Тернер показала поклонникам закадровое фото, сделанное на съемках финальных эпизодов “Игры престолов”. Соответствующий пост экранная Санса Старк опубликовала в Instagram.
“Выжившая стая”: Софи Тернер показала закадровое фото со съемок финала “Игры престолов”

Недавно на экраны вышла финальная серия “Игры престолов”, а теперь в Сети идут ее активные обсуждения. Тем временем звезда сериала Софи Тернер поделилась закадровым фото, где она позирует в компании своих экранных брата и сестры. В частности, пока сама “Санса Старк” устроила перекур, Мэйси Уильямс сидит рядом с Исааком Хемпстид-Райтом в солнцезащитных очках, а ее “родственник” по проекту и вовсе позирует без штанов. Тернер кадр подписала словами: “Выжившая стая”, намекая на то, что все они уцелели в финале.

В комментариях фолловеры выразили восторг от увиденного, высказался и экранный Бран Старк. Он решил указать публике, что на фото на его голове стоит бутылка воды, что многие сразу не заметили. Оценить пост успели свыше 3 млн пользователей Сети.

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Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:43


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