“Выжившая стая”: Софи Тернер показала закадровое фото со съемок финала “Игры престолов”
Актриса Софи Тернер показала поклонникам закадровое фото, сделанное на съемках финальных эпизодов “Игры престолов”. Соответствующий пост экранная Санса Старк опубликовала в Instagram.
Недавно на экраны вышла финальная серия “Игры престолов”, а теперь в Сети идут ее активные обсуждения. Тем временем звезда сериала Софи Тернер поделилась закадровым фото, где она позирует в компании своих экранных брата и сестры. В частности, пока сама “Санса Старк” устроила перекур, Мэйси Уильямс сидит рядом с Исааком Хемпстид-Райтом в солнцезащитных очках, а ее “родственник” по проекту и вовсе позирует без штанов. Тернер кадр подписала словами: “Выжившая стая”, намекая на то, что все они уцелели в финале.
В комментариях фолловеры выразили восторг от увиденного, высказался и экранный Бран Старк. Он решил указать публике, что на фото на его голове стоит бутылка воды, что многие сразу не заметили. Оценить пост успели свыше 3 млн пользователей Сети.