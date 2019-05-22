Стас Садальский раскритиковал Розу Сябитову после предложения ввести штраф за развод
Стас Садальский выступил с критикой в адрес Розы Сябитовой, которая предложила ввести в России штраф для пар, решивших развестись. Посвященный ведущей шоу “Давай поженимся” пост артист опубликовал в Instagram.
Недавно Роза Сябитова призвала ввести 300-тысячный штраф для разводящихся пар, чтобы сократить число распадающихся семей. Садальский инициативу не оценил, считая, что телеведущая присоединилась к гонке по грабежу народа. Также шоумен рассказал историю знакомой, которая после развода с супругом при их общем ребенке называет мужчину нехорошими словами и обвиняет в собственных бедах.
Садальский призвал не следовать ее примеру, поскольку считает неправильным настраивать ребенка против отца, если у женщины с последним не сложилось. Если для бывшей жены мужчина плохой, то малыш может воспринимать его как лучшего человека в мире, что касается и матери. Подписчики актера идею Розы Сябитовой тоже не поддержали.