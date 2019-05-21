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Шоу-бизнес

Баста высказался по поводу скандала с «Темной ночью» в Польше

Известный рэпер Баста отреагировал на скандал с исполнением «Темной ночи» в Польше. Композицию запретили петь в музее Второй мировой войны, расположенном в Гданьске.
Баста высказался по поводу скандала с «Темной ночью» в Польше

Руководство заведения отказало артисту Петру Косевскому, пожелавшему спеть «Темную ночь», назвав ее «большевистской». Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста, считает, что песня рассказывает о любви, мужестве и самопожертвовании. По мнению российского музыканта, люди, придающие таким легендарным композициям политический окрас, пытаются заработать себе баллы.

Музыкальное произведение, созданное композитором Никитой Богословским на слова поэта Владимира Агатова в 1943 году, до сих пор завораживает души людей. Песня в исполнении Басты в видиохостинге YouTube набрала более 10,7 млн просмотров.

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Автор: Ева Вит
Вчера, 22:45


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