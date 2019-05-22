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Технологии

Opera разработала версию браузера для геймеров

Норвежская компания Opera Software планирует реализовать новую версию браузера. На сайте можно узнать детальную информацию о новинке.
Opera разработала версию браузера для геймеров

Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX. На сайте компании можно посмотреть одну из функций — смена цвета оформления как в игровых устройствах. Интернет-пользователи могут оставить онлайн-заявку, чтобы разработчики прислали сообщение о свободном доступе до браузера.

Ещё в 1994 году вышла первая версия браузера Opera. На сегодня только 5% интернет-пользователей выбирают его. Геймерская версия - своеобразный маркетинговый ход от норвежских специалистов.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 06:18


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