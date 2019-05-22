Opera разработала версию браузера для геймеров

Норвежская компания Opera Software планирует реализовать новую версию браузера. На сайте можно узнать детальную информацию о новинке.
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX. На сайте компании можно посмотреть одну из функций — смена цвета оформления как в игровых устройствах. Интернет-пользователи могут оставить онлайн-заявку, чтобы разработчики прислали сообщение о свободном доступе до браузера.
Ещё в 1994 году вышла первая версия браузера Opera. На сегодня только 5% интернет-пользователей выбирают его. Геймерская версия - своеобразный маркетинговый ход от норвежских специалистов.