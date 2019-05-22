Новый смартфон от HTC готовится к выходу

Недавно появилась информация о том, что в обозримом будущем к выходу готовится новый смартфон от HTC. Данная модель будет ориентирована на средний ценовой сегмент.
Компания HTC получила сертификат на новый смартфон, значащийся под кодовым обозначением 2 Q7 А100. Рассматриваемая модель будет оснащена процессором Snapdragon 710 с восемью ядрами Kryo 360, а также графическим ускорителем Adreno 616. Экран будет обладать разрешением 2160 x 1080 точек, а также качеством изображения Full HD+. Объем оперативной памяти новинки составит 6 Гб, а в качестве стартовой платформы предусмотрен Android 9 Pie.
Отмечается, что смартфон будет оснащен достаточно большим количеством датчиков на передней панели, а также двойной фронтальной камерой. Модель будет ориентирована на средний ценовой сегмент, а ее дебют, вероятнее всего, состоится в конце текущего квартала.