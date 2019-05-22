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Шоу-бизнес

Юлию Меньшову убрали из программы “Живая жизнь” на Первом канале

Юлия Меньшова в ближайшее время не будет появляться в программе “Живая жизнь”, выпускаемой в эфир Первого канала. Поклонники отечественной актрисы допускают, что у звезды возникли проблемы с руководством последнего.
Юлию Меньшову убрали из программы “Живая жизнь” на Первом канале

В своем профиле в Instagram Юлия Меньшова опубликовала видео, где рассказала историю о Федоре Толстом, который часто принимал участие в дуэлях. В итоге он после женитьбы потерял 11 детей, столько же, сколько от его руки погибли во время поединков, а перед наступлением смерти из наследников у него осталась только дочь. Также актриса затронула тему “закона бумеранга”, признавшись, что верит в то, что однажды все совершенное человеку возвращается.

Некоторые фолловеры разглядели в истории Меньшовой намек на проблемы с Первым каналом, ведь в последних выпусках “Живая жизнь” поклонники кумира не видели. Отвечая одному из подписчиков, артистка отметила, что в ближайшее время ее появления в программе ждать не стоит, но раскрывать причины этого она не стала.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 04:04


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