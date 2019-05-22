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Здоровье

Эксперт: Борщевик опасен ожогами, интоксикацией и слепотой

Перед наступлением летнего сезона специалисты предупреждают о воздействии на организм человека ядовитых сорняков. Особенно опасен борщевик, растение вызывает ожоги, наблюдаются интоксикация и слепота.
Эксперт: Борщевик опасен ожогами, интоксикацией и слепотой

Дерматолог Анна Соболева рассказала в эфире телеканала «Мир 24» о борщевике. При попадании сока на тело наблюдаются ожоги, иногда серьёзные. Если пройти через заросли борщевика, теоретически возможен летальный исход. При большой площади ожогов происходит интоксикация, организм получает большую дозу отравляющего вещества. Необходимо принимать срочные меры, так как в ответ на ожоги вырабатываются токсины. Яд борщевика нужно вовремя устранить из организма. В случае ожога от ядовитого растения следует применять воду, мыло и щелочь, это позволит смыть токсины. При попадании яда в глаза необходимо немедленно промыть место ожога, используя большое количество проточной воды.

Эксперт рассказала и о последствиях самолечения. Оно допустимо, если площадь ожога не превышает размер ладони. Следует тщательно промыть зону поражения и обработать её марганцовкой, далее рекомендуется наложить сухую повязку.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:46


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