Звезда “Физрука” Андрей Крыжний скрывал роман с чужой девушкой
Отечественный актер Андрей Крыжний, получивший известность после выхода сериала “Физрук”, скрывал роман с чужой девушкой. Недавно артист посетил студию шоу “На самом деле”, где прошел проверку на детекторе лжи.
На эфир Андрей Крыжнего пригласил некий Максим Захаров, поскольку начал подозревать, что актер тайно встречается с его девушкой Марией Григорьевой. В какой-то момент молодой человек выяснил, что его возлюбленная врала о том, что посещает спортзал. Проверив ее телефон, оказалось, что вместо этого она регулярно на такси ездила по одному адресу, где, как выяснилось, проживает звезда “Физрука”. Кроме того, периодически модель останавливалась в отеле, а встретиться с артистом Захарову не удалось.
Крыжний в студию пришел в сопровождении телохранителя, отметив, что несколько раз замечал молодого человека у своего подъезда в компании товарища. Ввязываться в историю актер не хотел, поясняя, что это отвлекает его от съемок. Сама Григорьева пыталась избежать проверки на полиграфе, заявив о беременности, но эксперты быстро вычислили ложь. В итоге оказалось, что Крыжний действительно имел с девушкой интимную близость. Свою связь с ней он списал на то, что ее парень модель бьет, ему ее стало жалко, поэтому он не устоял.