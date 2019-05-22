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Шоу-бизнес

Звезда “Физрука” Андрей Крыжний скрывал роман с чужой девушкой

Отечественный актер Андрей Крыжний, получивший известность после выхода сериала “Физрук”, скрывал роман с чужой девушкой. Недавно артист посетил студию шоу “На самом деле”, где прошел проверку на детекторе лжи.
Звезда “Физрука” Андрей Крыжний скрывал роман с чужой девушкой

На эфир Андрей Крыжнего пригласил некий Максим Захаров, поскольку начал подозревать, что актер тайно встречается с его девушкой Марией Григорьевой. В какой-то момент молодой человек выяснил, что его возлюбленная врала о том, что посещает спортзал. Проверив ее телефон, оказалось, что вместо этого она регулярно на такси ездила по одному адресу, где, как выяснилось, проживает звезда “Физрука”. Кроме того, периодически модель останавливалась в отеле, а встретиться с артистом Захарову не удалось.

Крыжний в студию пришел в сопровождении телохранителя, отметив, что несколько раз замечал молодого человека у своего подъезда в компании товарища. Ввязываться в историю актер не хотел, поясняя, что это отвлекает его от съемок. Сама Григорьева пыталась избежать проверки на полиграфе, заявив о беременности, но эксперты быстро вычислили ложь. В итоге оказалось, что Крыжний действительно имел с девушкой интимную близость. Свою связь с ней он списал на то, что ее парень модель бьет, ему ее стало жалко, поэтому он не устоял.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:08


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