Юрий Лоза призвал попавшую в рейтинг Forbes Монеточку бросить "ерунду с пением"
Не так давно Монеточка вошла в списки Forbes. Юрий Лоза рекомендует ей бросить “ерунду с пением” и получить экономические навыки.
Как стало известно, недавно певица Монеточка вошла в списки журнала Forbes. Там она значится одной из наиболее перспективных россиян моложе 30 лет. Подобный статус она заслужила благодаря тому, что ее талант может вскоре обеспечить ей многомиллиардное состояние. Юрий Лоза в своём интервью рассказал о том, как он бы поступил на месте певицы. По его словам, Монеточке следует бросать “ерунду c пением” и срочно получить какие-то экономические навыки. Деньги требуют обслуживания, в связи с чем ей придётся выбрать между ними и музыкой.
Певец отмечает, что средства нельзя копить. Существует лишь два варианта отношения к финансам. Первый ведёт к их накоплению и приумножению, а второй к трате и жизнь в свое удовольствие.