Туроператоры рассказали о прогнозах на летний сезон по ценам и популярным курортам
В преддверии летнего сезона Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ, рассказала о наиболее популярных российских курортах и ценах на отдых. Как отметила эксперт, Крым, Краснодарский край и Калининград в этом году готовы принять больше отпускников, нежели в минувшем.
Южные курорты лидируют в рейтинге самых привлекательных цен в бюджетном сегменте. В среднем стоимость недельного отдыха на двоих в июне составит примерно 30 000-35 000 рублей. Курорты Черноморского побережье могут справиться с потоком туристов в 21-22 млн человек с расчетом до конца 2019-го. Отпуск за границей, по предварительным данным, планируют провести порядка 11-13 млн человек.
Турция не сможет составить конкуренцию отечественным курортам по турпотоку: в 2018-м туда отправились около 6 млн россиян, в Крыму отдыхало такое же количество граждан, а в Краснодарском крае - 16 млн туристов. Этим летом стоимость путевок поднялась примерно на 10% по всем весенним направлениям, а на летние подскочит на 20-25%.
Ломидзе советует соотечественникам не спешить на отдых за рубеж, так как в России есть множество живописных мест с пейзажами, напоминающими знаменитые мировые курорты. В Челябинской области можно найти «русский Бали», а под Оренбургом - аналоги Мертвого моря. Наиболее привлекательным отечественным курортом считается Сочи, так как имеет огромные возможности для размещения большого числа туристов.