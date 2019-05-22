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Технологии

Компания Sony назвала страны, в которых не будет продавать гаджеты

Компания Sony заявила, что уйдёт с рынков некоторых стран. Об этом стало известно после совещания сотрудников.
Компания Sony назвала страны, в которых не будет продавать гаджеты


Sony планирует больше продвигаться в игровой и музыкальной сфере, а также в телевидении. Мобильный телефон Sony Xperia 1 признан хорошим образцом стратегии компании. Японские разработчики хотят сократить на 50% затраты, которые необходимы для поддержки работы устройств.

На рынках Индии, Австралии, Канады, Южной Америки, Мексики, Африки и Ближнего Востока больше не будут продаваться гаджеты бренда Sony. Но Япония, Тайвань, Гонконг и Европа — выгодные и перспективные зоны, где сосредоточены основные пользователи.

Японская компания планирует сделать смартфоны более популярными с 2020 года.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 07:13


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