Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин. Специалисты учитывали питание пациентов и наличие у них вредных привычек.
Апноэ характеризуется внезапной кратковременной остановкой дыхания, это происходит во время сна. Данный процесс прекращается на несколько секунд и вызывается храпом, негативное воздействие оказывает и плохое качество сна. В итоге человек ощущает утром чувство разбитости. Исследование проведено при участи специалистов Европейского фонда Lung. Они проанализировали данные о 19 тыс. человек. Установлено, что пациенты, страдающие обструктивным апноэ во сне (OSA), подвержены риску развития онкологии выше, чем люди без OSA. Исследователи определили, что у женщин, подверженным OSA, качественные новообразования наблюдаются чаще, чем у мужчин с таким же диагнозом.
Ученые учитывали индекс массы тела пациентов и их режим питания. Независимо от данных показателей, у дам отмечен более высокий уровень онкологии. Это следует считать индикатором, отмечают специалисты. Профессор Афанасий Патака считает, что необходимы дальнейшие исследования.