Марс и Платон уже несколько дней числятся "пропавшими"
Марс и Платон уже несколько дней числятся "пропавшими". Астрономы говорят, что при изучении космического пространства эти планеты не отображаются телескопами. Более того, исчезли со своих привычных мест и некоторые звездные системы.
Информация о странном перемещении систем и звезд в космосе впервые появилась около двух недель назад от очевидцев, проживающих на территории США. Теперь об этом заявили и ученые. Мало того, что уже несколько дней астрономам не удается найти Марс и Платон. Также специалисты сообщили, что перед этим на Красной планете было зафиксировано гигантское окно для водяного пара. Одновременно с исчезновением двух планет Солнечной системы из видимости исчезли и звездные системы с габаритами примерно в 65 световых лет.
В NASA никак не комментируют ситуацию. В свою очередь конспирологи уже заявили, что в космосе появились гигантские создания, питающиеся планетами. При этом астрологи выдвинули идею об образовании массивной дыры, пронзающей Млечный Путь. Якобы именно она и смогла вырвать из пространства некоторые космические объекты.