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Британские СМИ назвали закупки золота Россией “плохим знаком” для мира

Закупки со стороны России золота выступают “плохим знаком” для всего мира. Соответствующая статья появилась на страницах британского издания Daily Express, ссылающегося на слова сотрудника фирмы BullionVault Адриана Эша.
Британские СМИ назвали закупки золота Россией “плохим знаком” для мира

Как указано в статье, в течение первого квартала 2019 года Москва успела оперативно нарастить собственные золотые резервы на 145 тонн. Этот показатель на 68% превосходит результаты минувшего года за аналогичный период. Daily Express указывает, что золотовалютные резервы РФ пытается наращивать на фоне сокращения вложений в ценные бумаги США. Посредством такой политики страна не только надеется сократить зависимость от доллара, но и защитить себя от возможного кризиса, ожидающего мировую экономику.

Если Россия сохранит такие темпы закупки золота, то может попасть в ТОП-3 стран с наиболее внушительными запасами. Впрочем, США остаются лидерами в этой сфере, и чтобы догнать Вашингтон, Москве потребуется в течение 20 лет скупать едва ли не все золото на рынке.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:21


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