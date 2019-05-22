Исследование: Женщины при остановке сердца умирают чаще мужчин

Важным фактором в этом было то, что люди не признавали, что у женщин, которые упали в обморок, произошла остановка сердца, что приводило к задержкам в вызове экстренных служб и предоставлении реанимационного лечения. Команда проанализировала данные всех попыток реанимации, предпринятых аварийными службами в период с 2006 по 2012 год в одной из провинций Нидерландов. Они выявили 5,7 тысячи амбулаторных остановок сердца, пролеченных в течение этого периода, 28% из которых произошли у женщин.Женщины реже, чем мужчины, получали попытку реанимации со стороны очевидцев (68% против 73%). Выживаемость от момента остановки сердца до поступления в больницу была ниже у женщин (34% против 37%), и еще они менее подвержены выживанию от поступления до выписки (37% против 55%). В целом, шансы выживших женщин на выписку из больницы были примерно вдвое меньше, чем у мужчин (12,5% против 20%). Исследователи полагают, что это в значительной степени объясняется более низким уровнем шокирующего начального ритма у женщин - 33% против 52%.Люди менее осведомлены о том, что остановка сердца может происходить так же часто у женщин, как и у мужчин, и сами девушки могут не осознавать срочности своих симптомов. У женщин могут быть симптомы надвигающегося сердечного приступа, которые менее легко интерпретировать, такие как слабость, обморок, рвота и боль в шее или челюсти, в то время как мужчины чаще сообщают о типичных жалобах, таких как боль в груди.

Читайте также: Ученые: Сильная усталость после еды может указывать на диабет

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o