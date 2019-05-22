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Шоу-бизнес

Александр Васильев получит часть нарядов из гардероба Юлии Началовой

Со дня смерти популярной отечественной исполнительницы Юлии Началовой уже прошло более двух месяцев, поэтому семья, согласно православным традициям, решает, что делать с вещами из огромного гардероба певицы. Часть нарядов, возможно, отдадут коллекционеру и историку моды Александру Васильеву.
Александр Васильев получит часть нарядов из гардероба Юлии Началовой

Анна Исаева, на протяжение долгих лет работавшая пиар-менеджером Юлии Началовой, рассказала, сейчас родственники решают, что делать с нарядами певицы, которая была известной модницей и имела большое количество нарядов и аксессуаров. Некоторые вещи раздадут друзьям и знакомым, пожелавшим оставить себе что-то на память о Началовой. Так, Исаева хочет взять себе одну из многочисленных сумок, которая будет напоминать ей о годах дружбы и сотрудничества. Также что-то из нарядов родные передадут Александру Васильеву, в его коллекции уже немало вещей, ранее принадлежавших отечественным и зарубежным знаменитостям, сообщает «Собеседник».
Александр Васильев получит часть нарядов из гардероба Юлии Началовой

Семья Юлии Началовой планирует организовать памятный концерт, в котором коллеги исполнят композиции из её репертуара. Возможно, выступление приурочат к годовщине смерти певицы, проведя его на одной из площадок Москвы.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 07:39


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