Александр Васильев получит часть нарядов из гардероба Юлии Началовой
Со дня смерти популярной отечественной исполнительницы Юлии Началовой уже прошло более двух месяцев, поэтому семья, согласно православным традициям, решает, что делать с вещами из огромного гардероба певицы. Часть нарядов, возможно, отдадут коллекционеру и историку моды Александру Васильеву.
Анна Исаева, на протяжение долгих лет работавшая пиар-менеджером Юлии Началовой, рассказала, сейчас родственники решают, что делать с нарядами певицы, которая была известной модницей и имела большое количество нарядов и аксессуаров. Некоторые вещи раздадут друзьям и знакомым, пожелавшим оставить себе что-то на память о Началовой. Так, Исаева хочет взять себе одну из многочисленных сумок, которая будет напоминать ей о годах дружбы и сотрудничества. Также что-то из нарядов родные передадут Александру Васильеву, в его коллекции уже немало вещей, ранее принадлежавших отечественным и зарубежным знаменитостям, сообщает «Собеседник».
Семья Юлии Началовой планирует организовать памятный концерт, в котором коллеги исполнят композиции из её репертуара. Возможно, выступление приурочат к годовщине смерти певицы, проведя его на одной из площадок Москвы.