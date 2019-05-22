Алена Водонаева назвала главную причину мужских измен
Отечественная модель и телеведущая Алена Водонаева озвучила главную, по ее мнению, причину мужских измен. При этом экс-участница “Дома-2” считает, что чаще всего дело не в разнице в возрасте.
Алена Водонаева ответила на слова Леры Кудрявцевой, описывавшей свои отношения с более молодым мужем. Телеведущая считает, что тот факт, что она старше, помогает поддерживать чувства, поскольку она использует жизненный опыт. Звезда “Дома-2” не отрицает, что последний всегда является плюсом, но причиной измен в большинстве случаев выступает наличие проблем в общении супругов. Главной задачей женщины Водонаева считает способность как можно дольше сохранять свою привлекательность. Чтобы сократить риск похода мужчины “налево”, убеждена теледива, нужно брать пример с Кудрявцевой и выглядеть в ее возрасте так же потрясающе.
В интервью изданию “7дней” Алена Водонаева заявила, что ревность является опасным чувством, которое необходимо сдерживать. В отношениях важно проявлять терпение и следовать к одним целям.