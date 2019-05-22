Новый российский электромобиль Zetta появится в продаже с ценником в 450 000 рублей

Информация о стоимости российского электромобиля Zetta появилась от Дениса Щуровского, генерального директора производителя. По словам руководителя, ценник будет зависеть от емкости аккумулятора и типа привода. Базовая модель получит батарею на 200 километров хода и передний привод. Изначально на рынок будет выпущено около 10 серийных образцов. Автомобиль на 99% состоит из отечественных комплектующих. Иностранного производства исключительно батарея, ее поставляют из Китая. При этом стоит она дорого, в денежном выражении локализация достигает 50%.Строительство электромобиля осуществляется по принципу стартапа. Инвесторами стали частные лица, а также опытно-конструкторские и научно-исследовательские платформы. Проект поддержан Министерством промышленности. Подготовка к серийному выпуску профинансирована Фондом развития моногородов.Сам автомобиль получил три двери и электрический привод на 2 или 4 колеса. Электрическая автоновинка уже прошла все необходимые испытания. В настоящее время она готова к производству на 70%. В конце лета Zetta начнет проходить сертификацию, после окончания процесса, это примерно в декабре, начнутся его продажи.

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Автор: Нина Лукашева

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