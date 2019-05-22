День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного праздника
Православные христиане по традиции празднуют день Николая Чудотворца, который выпадает на 22 мая. С этим религиозным событием связаны ряд примет и традиций, сохранившихся с давних времен.
С днем Николая Чудотворца связано немало традиций, к примеру, раньше в это время начинали активно сеять гречку и овес. Также многие молились святому, чтобы он уберег посевы и помог получить хороший урожай. Для получения покровительства деятеля до сих пор организовываются молебны. Помимо этого, Николай Чудотворец носит статус покровителя тех, кто имеет связь с водной стихией, в том числе моряков. В прошлом до этого праздника воздерживались от купания в водоемах.
Согласно приметам, 22 мая рекомендовано раздать все долги, чтобы никому впоследствии не быть должным или обязанным. Считается, что именно после праздника приходит настоящее тепло. Также имеется поверье, что если в день Николая Чудотворца человек попал под дождь, ему будет сопутствовать удача.
В прошлом в праздник прислушивались к лягушкам, и если те громко квакали, это считалось свидетельством хорошего урожая. К другим традициям относят сватанье невест в этот день и примирение враждующих сторон.