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Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала невесту 6-летнего сына Александра

Известный отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице в Instagram 6-летнего сына Александра показала подписчикам его «невесту». Девочка, пришедшая в гости к Плющенко, так же, как и он занимается фигурным катанием, что сближает её с «женихом».
Яна Рудковская показала невесту 6-летнего сына Александра

Яну Рудковскую часто в Сети критикуют за то, что она отнимает детство у младшего сына, заставляя его постоянно тренироваться и выступать на льду. Опубликованным недавно видео продюсер показала, мальчик не всегда занят, у него достаточно времени для игр и общения со сверстниками. В ролике Александр играет с Настей Соколовой, которая отвечая на вопрос матери Плющенко-младшего призналась, что она его невеста.

Стоит отметить, некоторые фолловеры раскритиковали и это видео, обвинив Рудковскую в том, что она хочет видеть сына взрослым, напомнив о скоротечности детства, которое уже не вернуть. Другие подписчики с позитивом отнеслись к ролику, написав, Александр в компании маленькой «невесты» выглядит счастливым, улыбается и ведёт себя как ребёнок, забыв о «профессиональной» серьёзности, демонстрируемой на выступлениях и тренировках.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 08:05


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