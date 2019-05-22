Украинка полгода хранила тело матери в подвале ради получения ее пенсии
В Украине женщина полгода хранила тело матери в подвале ради получения ее пенсии. Инцидент произошел в селе Митково. Информация о происшествии появилась в ряде украинских СМИ.
О том, что пропала пожилая пенсионерка, в правоохранительные органы сообщили жители села. Соседям подозреваемая вначале говорила, что ее мать гостит у родственников в соседней области. Сама она при этом регулярно получала пенсию родительницы. Когда женщина пришла за выплатой в очередной раз, ее задержали правоохранители.
Как пояснила подозреваемая, ее мать скончалась утром 2 января, но у нее не было средств за погребение. Вместе с сожителем женщина завернула тело усопшей в одеяло, после чего оно было спущено в погреб. При этом гражданка призналась, что идея скрыть смерть и тело матери, принадлежала именно ей. Правоохранители проводят расследование. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.