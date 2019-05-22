“Никаких волшебных средств”: Ирина Пегова раскрыла секрет похудения
Отечественная актриса Ирина Пегова раскрыла секрет своего похудения, отметив, что не использует для этого каких-либо “волшебных средств”. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram.
Как подчеркнула Ирина Пегова, он не употребляла любых таблеток, чаев и прочих “чудо-средств” и не худела на 30 кг, как пишут некоторые СМИ. Актриса следует особой программе снижения веса, потребляя порядка 1 200 ккал, а также в целом старается питаться правильно. Когда у звезды имеется свободное время, 40-летняя артистка занимается спортом в тренажерном зале или парке.
Пегова в течение долгих лет сидела на различных диетах, и за это время успела перепробовать многие из них. В итоге актриса пришла к заключению, что наиболее оптимальным является сбалансированное питание. В комментариях под постом фолловеры звезды отметили, что она за последнее время стала стройнее.