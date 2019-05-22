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Политика

Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма

Виктор Мураховский, главред издания «Арсенал Отечества», раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма. По мнению эксперта, полеты разведывательных американских беспилотников около границ России вызваны необходимостью получения информации о радиолокационных возможностях современных российских ПВО.
Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма

Как пояснил Мураховский, подобные полеты наблюдаются практически каждый день не только в районе Крыма, но и вблизи Калининградской области. Американцы уверены, что Россия включила свои С-400 в боевой режим, чего никак не дождутся, с этой целью они и снимают данные радиолокационных систем дежурного режима. Этим они, вероятно, удовлетворяются.

К слову, в мае российские СМИ сообщили о пролете дальнего американского биспилотника RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 и регистрационным номером 10-2043. Летательный аппарат был запущен с авиационный базы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия в Италии. Он на протяжении 5 часов кружил по линии от западной оконечности Крыма до Туапсе.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:17


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