EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика / Выбор редакции

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника “Охотник”

На просторах Сети появился первый спутниковый снимок, демонстрирующий созданный в России беспилотник “Охотник”. Он раскрывает габариты БПЛА на фоне стоящего поблизости Су-57.
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника “Охотник”

Как отмечается, кадр получен в рамках презентации аппарата Владимиру Путину, что происходило 14 мая. Сборкой первого опытного образца-демонстратора специалисты занимались на Новосибирском авиационном заводе. По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение. Длина БПЛА может равняться примерно 14 м, в то время как размах крыльев достигает 19 м.

Ряд специалистов рассматривают “Охотника” как попытку России сократить отставание от США в техническом плане. Сейчас же БПЛА имеется в единственном экземпляре, его дебютный полет тоже еще впереди. Пока отечественные инженеры продолжают работать над наземными испытаниями.

Читайте также: США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из РФ

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:19


Читайте также
Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его
Военный историк Юрий Кнутов рассказал об интересе Запада к
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Основатель “Бессмертного полка” назвал “глупостью” слова
Ради обмана иностранных разведчиков в СССР показывали
США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
В Украине заговорили об объединении православной и
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со