Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника “Охотник”
На просторах Сети появился первый спутниковый снимок, демонстрирующий созданный в России беспилотник “Охотник”. Он раскрывает габариты БПЛА на фоне стоящего поблизости Су-57.
Как отмечается, кадр получен в рамках презентации аппарата Владимиру Путину, что происходило 14 мая. Сборкой первого опытного образца-демонстратора специалисты занимались на Новосибирском авиационном заводе. По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение. Длина БПЛА может равняться примерно 14 м, в то время как размах крыльев достигает 19 м.
Ряд специалистов рассматривают “Охотника” как попытку России сократить отставание от США в техническом плане. Сейчас же БПЛА имеется в единственном экземпляре, его дебютный полет тоже еще впереди. Пока отечественные инженеры продолжают работать над наземными испытаниями.