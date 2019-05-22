Алёна Краснова не поздравила Никиту Преснякова с днём рождения в соцсети
Известный исполнитель, музыкант и актёр, внук Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Никита Пресняков 21 мая отпраздновал 28-й день рождения. Поздравления имениннику в Instagram опубликовали его родственники, при этом Алёна Краснова не стала писать в соцсети слова пожеланий супругу, сообщает «Teleprogramma».
Никита Пресняков в честь дня рождения супруги и совпадающего с ним праздника 8 марта публиковал поздравительные слова и подарил Алёне Красновой роскошный букет цветов. 21 мая Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров не забыли об имениннике, написав в его адрес тёплые слова пожеланий, а вот молодая жена по какой-то причине не сделала этого, вероятно, предпочтя поздравить мужа лично, а не на странице в Instagram.
Последние публикации Красновой демонстрируют кадры из очередной фотосессии, которые, кстати, не остались незамеченными именитыми родственниками. Так, супруг Аллы Пугачёвой, юморист Максим Галкин, отметил одно из фото, поставив отметку «Нравится».