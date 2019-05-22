Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Младшая дочь ранее занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова Ольга успешно продала сразу две квартиры в США по цене в 20 долларов. Согласно документам, девушка в 2019 году выставила на продажу обе квартиры, которые перешли во владение компании Carmine properties LLC.
Сведений об указанной фирме найти не удалось, но СМИ предположили, что она является собственностью семьи Юрия Лужкова. Стоимость заключенной дочерью экс-мэра сделки составила на бумаге по 10 долларов за каждую из квартир. Согласно законодательству США, передать кому-либо недвижимость совсем бесплатно не представляется возможным. Однако если в документе указать минимальную стоимость, это позволяет скрыть реальные затраты на сделку.
При этом, передает “СтарХит”, реальная цена за две жилплощади в Нью-Йорке может достигать порядка 2,6 млн долларов. Также журналисты установили, что ранее младшая дочь Лужкова распоряжалась баром в Амстердаме, а в 2019 году у нее появилась действующая компания в Британии, имеющая название Buckwheat studio limited.