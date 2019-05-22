EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество

Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Младшая дочь ранее занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова Ольга успешно продала сразу две квартиры в США по цене в 20 долларов. Согласно документам, девушка в 2019 году выставила на продажу обе квартиры, которые перешли во владение компании Carmine properties LLC.
Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Сведений об указанной фирме найти не удалось, но СМИ предположили, что она является собственностью семьи Юрия Лужкова. Стоимость заключенной дочерью экс-мэра сделки составила на бумаге по 10 долларов за каждую из квартир. Согласно законодательству США, передать кому-либо недвижимость совсем бесплатно не представляется возможным. Однако если в документе указать минимальную стоимость, это позволяет скрыть реальные затраты на сделку.

При этом, передает “СтарХит”, реальная цена за две жилплощади в Нью-Йорке может достигать порядка 2,6 млн долларов. Также журналисты установили, что ранее младшая дочь Лужкова распоряжалась баром в Амстердаме, а в 2019 году у нее появилась действующая компания в Британии, имеющая название Buckwheat studio limited.

Читайте также: Стаса Садальского раскритиковали в Госдуме за попытку “пропиариться” на смерти Сергея Доренко

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:38


Читайте также
Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не
Соловьев напомнил о холокосте Максиму Виторгану,
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
“Гений зла”: Юрий Лужков резко высказался о смерти Сергея
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Обманул смерть: Водолазу удалось выжить без кислорода в
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в
Жительница Британии угадала имя сына Меган Маркл и выиграла
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со