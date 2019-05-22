EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика

Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со стороны США

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский допускает, что США нанесут удар по Ирану. Произойти это может до осени 2020 года.
Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со стороны США

Прогноз появился на канале мессенджера Telegram Владимира Жириновского. По словам лидера ЛДПР, впервые о подобном развитии событий он говорил еще 10 лет назад. Жириновский считает, что такой сценарий может быть выгоден Трампу для успешного переизбрания на второй срок. Ранее подобную схему использовал Буш, когда вторгался в Афганистан и Ирак. Помимо этого, политик подчеркнул, что ситуация в этих регионах меняется и держать там войска США по причине большого недовольства местных жителей, находящихся на грани бунта, становится все сложнее. Поэтому операция против Ирана может стать и поводом для переброски сил. При этом политик подчеркнул, что военное противостояние с Ираном угрожает и другим соседям. В Китае могут значительно сократиться поставки нефти, что неминуемо скажется на экономике государства. России угрожают потоки беженцев, которые вначале атакуют Южный Кавказ, а затем и юг страны. Не следует исключать и активизации на Ближнем Востоке боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

Подобный шаг, по словам Жириновского, а также изменившаяся в Северной Корее ситуация и окончание активной фазы военного противостояния в Сирии, что приписывается американским лидером исключительно себе, может даже накануне выборов обеспечить Трампу Нобелевскую премию мира. Это станет серьезным козырем в борьбе с демократами.

Читайте также: Михаил Саакашвили посоветовал Владимиру Зеленскому \"забыть\" о переговорах с Москвой

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:41


Читайте также
Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его
Военный историк Юрий Кнутов рассказал об интересе Запада к
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Основатель “Бессмертного полка” назвал “глупостью” слова
Ради обмана иностранных разведчиков в СССР показывали
США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
В Украине заговорили об объединении православной и
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со