Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со стороны США
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский допускает, что США нанесут удар по Ирану. Произойти это может до осени 2020 года.
Прогноз появился на канале мессенджера Telegram Владимира Жириновского. По словам лидера ЛДПР, впервые о подобном развитии событий он говорил еще 10 лет назад. Жириновский считает, что такой сценарий может быть выгоден Трампу для успешного переизбрания на второй срок. Ранее подобную схему использовал Буш, когда вторгался в Афганистан и Ирак. Помимо этого, политик подчеркнул, что ситуация в этих регионах меняется и держать там войска США по причине большого недовольства местных жителей, находящихся на грани бунта, становится все сложнее. Поэтому операция против Ирана может стать и поводом для переброски сил. При этом политик подчеркнул, что военное противостояние с Ираном угрожает и другим соседям. В Китае могут значительно сократиться поставки нефти, что неминуемо скажется на экономике государства. России угрожают потоки беженцев, которые вначале атакуют Южный Кавказ, а затем и юг страны. Не следует исключать и активизации на Ближнем Востоке боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.
Подобный шаг, по словам Жириновского, а также изменившаяся в Северной Корее ситуация и окончание активной фазы военного противостояния в Сирии, что приписывается американским лидером исключительно себе, может даже накануне выборов обеспечить Трампу Нобелевскую премию мира. Это станет серьезным козырем в борьбе с демократами.