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Наука / Авторские материалы

Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует повреждение суставов

Ученые во время исследования с участием мышей выявили новую опасность продолжительного пребывания в космосе. В частности, астронавты могут столкнуться с повреждением суставного хряща.
Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует повреждение суставов

Соответствующая работа была организована специалистами из Больницы Генри Форда в США. Один из удручающих фактов, связанных с проведением времени в невесомости, заключается в том, что это очень тяжело для человеческого организма. Даже если он защищен от опасности вакуума, жары, холода или радиации, отсутствие гравитации может привести к ужасным последствиям. Длительные космические полеты, такие как полеты на Марс, которые когда-нибудь состоятся, могут вызвать все виды медицинских проблем, включая атрофию мышц, потерю костного кальция, ослабленную сердечно-легочную систему, нарушение зрения и даже в состоянии повлиять на иммунную систему.

Исследование тканей шести мышей, которые вращались вокруг Земли на российском космическом корабле Бион-М, выявило, что снижение нагрузки на их суставы вызвало разрушение хряща и признаки артритоподобной деградации. Пока нет никаких доказательств того, что это на самом деле происходит с людьми, но влияние невесомости на грызунов вызывает озабоченность.

В частности, обычно потеря мышц и костей устраняется, когда астронавты возвращаются на Землю. Что до хрящей, то ткань очень плохо восстанавливается, а значит возвращение домой может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:47


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