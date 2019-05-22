Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой к 2100 году
Ученые утверждают, что уже через 80 лет возрастающий уровень углекислого газа в атмосфере может привести к повышению температуры на 50C. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение уровня Мирового океана и затопление таких крупных прибрежных городов, как Нью-Йорк и Лондон уже к 2100 году.
BBC информирует: если рост концентрации CO2 будет иметь стабильную динамику, это приведет к таянию ледников и повышению уровня воды в Мировом океане с 62 до 238 сантиметров.
По прогнозам американских и британских ученых, которые занимаются изучением проблемы глобального потепления, прибрежные воды могут поглотить приблизительно 1,79 миллиона квадратных метров суши. Сейчас эта территория имеет население в 187 миллионов человек.
Глобальное потепление провоцирует таяние ледников Гренландии, что в будущем может стать угрозой для экосистемы Западной и части Восточной Антарктиды. При наиболее неблагоприятном развитии событий такие мировые столицы, как Лондон и Нью-Йорк могут оказаться под водой. Опасность также грозит странам, которые имеют низменные побережья, и населению, проживающему в речных дельтах. Это значит, что могут пострадать около 700 миллионов человек.
Исследователи и ученые предупреждают, что пока такой исход событий имеет вероятность в 5%. Но если не прекратить пагубное влияние человечества на атмосферу, то последствия глобального потепления будут неотвратимыми.