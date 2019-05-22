В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня отказаться от роуминга
Ключевые операторы Крыма готовы отказаться от роуминга, что может произойти уже 1 июня. Соответствующие сведения подтвердил Вадим Первых, пребывающий на должности замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова.
В силу соответствующего содержания федеральный закон должен вступить, уже начиная с июня. Еще в конце апреля стоящий во главе ФАС Игорь Артемьев утверждал, что в Крыму произойдет отмена национального роуминга, а у операторов появится возможность компенсировать потери посредством наращивания притока клиентов.
Крупные российские операторы отказываются вести деятельность в Крыму, поскольку существует риск столкнуться с западными санкциями. Услуги связи на полуострове гражданам предоставляют несколько компаний, в их числе “К-Телеком”, а также “Крымтелеком” и некоторые другие.