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Общество

В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня отказаться от роуминга

Ключевые операторы Крыма готовы отказаться от роуминга, что может произойти уже 1 июня. Соответствующие сведения подтвердил Вадим Первых, пребывающий на должности замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова.
В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня отказаться от роуминга

В силу соответствующего содержания федеральный закон должен вступить, уже начиная с июня. Еще в конце апреля стоящий во главе ФАС Игорь Артемьев утверждал, что в Крыму произойдет отмена национального роуминга, а у операторов появится возможность компенсировать потери посредством наращивания притока клиентов.

Крупные российские операторы отказываются вести деятельность в Крыму, поскольку существует риск столкнуться с западными санкциями. Услуги связи на полуострове гражданам предоставляют несколько компаний, в их числе “К-Телеком”, а также “Крымтелеком” и некоторые другие.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:51


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