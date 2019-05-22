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Шоу-бизнес

Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» и ведущий Рустам Солнцев на странице в Instagram опубликовал видео с танцующей в ночном клубе на Мальдивах Анастасией Волочковой. Судя по размещённым в публикации хэштегам, танцовщица была в нетрезвом состоянии, что также отмечают многочисленные подписчики блогера.
Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова недавно вернулась из очередного отдыха на Мальдивских островах, на которых проводит много времени, наслаждаясь морем, солнцем и свободой. В этот раз в отпуске она была без таинственного возлюбленного, так и не представленного публике вопреки всем обещаниям. В микроблоге Рустама Солнцева появился небольшой видеоролик, демонстрирующий «пьяные» танцы Волочковой в ночном развлекательном заведении. Движения одетой в очень короткое яркое платье балерины, по мнению фолловеров, «странные» и «неритмичные».

В подписи к публикации Рустам Солнцев позавидовал «безмятежной жизни» Волочковой, при этом многие подписчики попытались её защитить, заметив, отдыхает она на заработанные собственным трудом деньги, поэтому может позволить всё, что хочет. Другие критично отнеслись к танцам «взрослой матери», написав, своим поведением она даёт плохой пример для подражания подрастающей Ариадне.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 08:58


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