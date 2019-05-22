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Общество

В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят компенсацию в $1,5 млн

Житель США может получить компенсацию размером 1,5 млн долларов за пребывание в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Невиновный мужчина провел в стенах МЛС порядка 46 лет своей жизни.
В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят компенсацию в $1,5 млн

CBS News сообщает, американец оказался за решеткой еще в 1971 году. При этом на свободу мужчину выпустили только весной минувшего года. Отмечается, что после того, как гражданин покинул стены тюрьмы, ему даже не оплатили билет на автобус до дома. Когда невиновность бывшего заключенного была доказана, прокуратура одного из штатов решила возместить мужчине годы заключения, а размер выплат составит 1,5 млн долларов.

Также утверждается, что пока американец сидел в тюрьме, начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов. По словам самого жителя США, с помощью искусства он пытался отвлечь себя и не думать о том, где находится. После пережитого гражданину не важно, выплатят ли ему власти компенсацию.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:03


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