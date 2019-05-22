Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью вместо няни

Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым растят двоих детей - трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия. Воспитывать сыновей супругам помогают бабушки и дедушки. Родственникам, судя по всему, Галина Юдашкина доверяет больше, чем няням. Во всяком случае, об этом говорят публикации селебрити в социальных сетях. На днях дизайнер опубликовала новый пост, в котором поблагодарила свекровь за помощь с детьми. По словам Галины Юдашкиной, когда они решили отправиться в Тель-Авив без няни, многие знакомые смотрели на нее, как на сумасшедшую, однако она знала, что это будет замечательная поездка с любимыми людьми. Знаменитость поблагодарила за помощь свою свекровь, подчеркнув, что эта публикация адресована именно ей.Судя по постам матери Петра Максакова, отпуск проходит замечательно. Она опубликовала фотографию, на которой позирует в компании сына и внука Анатолия и сообщила, что «Аркаша и Галчонок» находятся рядом. При этом свекровь Галины Юдашкиной сообщила в сопровождении к фото, что находится на семейном отдыхе в Израиле.Многочисленные подписчики желают семье Галины Юдашкиной хорошего отдыха, но признаются, что в поездке без няни ничего необычного нет, мол, мамы и должны воспитывать своих детей самостоятельно, а не рассчитывать на чужих людей. При этом пользователи хвалят семью дизайнера за близкое общение с родителями, что становится редкостью в современном мире.

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Автор: Нина Лукашева

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