EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью вместо няни

Галина Юдашкина отправилась в отпуск с мужем и двумя маленькими детьми в Израиль со свекровью вместо няни. О некоторых подробностях путешествия в узком кругу близких знаменитость рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью вместо няни

Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым растят двоих детей - трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия. Воспитывать сыновей супругам помогают бабушки и дедушки. Родственникам, судя по всему, Галина Юдашкина доверяет больше, чем няням. Во всяком случае, об этом говорят публикации селебрити в социальных сетях. На днях дизайнер опубликовала новый пост, в котором поблагодарила свекровь за помощь с детьми. По словам Галины Юдашкиной, когда они решили отправиться в Тель-Авив без няни, многие знакомые смотрели на нее, как на сумасшедшую, однако она знала, что это будет замечательная поездка с любимыми людьми. Знаменитость поблагодарила за помощь свою свекровь, подчеркнув, что эта публикация адресована именно ей.

Судя по постам матери Петра Максакова, отпуск проходит замечательно. Она опубликовала фотографию, на которой позирует в компании сына и внука Анатолия и сообщила, что «Аркаша и Галчонок» находятся рядом. При этом свекровь Галины Юдашкиной сообщила в сопровождении к фото, что находится на семейном отдыхе в Израиле.
Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью вместо няни

Многочисленные подписчики желают семье Галины Юдашкиной хорошего отдыха, но признаются, что в поездке без няни ничего необычного нет, мол, мамы и должны воспитывать своих детей самостоятельно, а не рассчитывать на чужих людей. При этом пользователи хвалят семью дизайнера за близкое общение с родителями, что становится редкостью в современном мире.

Читайте также: Александр Васильев получит часть нарядов из гардероба Юлии Началовой

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:12


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со