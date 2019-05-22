Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о воспитании сына

По словам Маликова, любовь к музыке он сыну прививает с детства, поскольку дома часто играет на музыкальных инструментах. Уходу за наследником артист уделяет больше время, чем в свое время было с дочерью Стефанией. Впрочем, общаться со старшим ребенком певец не перестал, девушка гордится отцом, постоянно посещает его концерты и у них по-прежнему много общих тем. В частности, родственники обсуждают книги, поскольку Стефания Маликова много читает.В интервью изданию “Телепрограмма” Дмитрий Маликов добавил, что с дочерью они посещают различные выставки и даже ходят в кино, хотя их вкусы и не всегда совпадают. С годами артист больше переживает за наследницу, но во всем ее поддерживают. Также исполнитель рассказал о развитии своей карьеры, отметив, что в ней сохраняется стабильность и спрос до сих пор есть.

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Автор: Марина Вебер

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