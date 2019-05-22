До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его 73-летним директором

Хотя Петросян и Брухунова открыто о своем романе не говорят, пара все время проводит вместе. В пользу этого говорит и тот факт, что фото на страницах в Instagram у юмориста и его помощницы обычно сделаны в одних местах. При этом до отношений с звездой “Кривого зеркала” теледива имела романтическую связь с директором деятеля, которому на тот момент было 73 года. Об этом заявила “Комсомольской правде” супруга юмориста Игоря Христенко. По мнению Елены Христенко, самому Диктовичу внимание со стороны молодой девушки льстило.Также издание передает, что у Татьяны Брухуновой имелся дневник, где она рассказывала о чувствах к немолодому и состоящему в браке мужчине. На страницах даже содержались советы о том, как очаровать ухажера в возрасте, однако не так давно избранница Петросяна избавилась от всех записей.

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Автор: Марина Вебер

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