EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его 73-летним директором

Еще до вступления в отношения с Евгением Петросяном его помощница Татьяна Брухунова проявляла интерес к мужчинам старше нее. По данным СМИ, она имела роман с 73-летним директором юмориста Юрием Диктовичем.
До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его 73-летним директором

Хотя Петросян и Брухунова открыто о своем романе не говорят, пара все время проводит вместе. В пользу этого говорит и тот факт, что фото на страницах в Instagram у юмориста и его помощницы обычно сделаны в одних местах. При этом до отношений с звездой “Кривого зеркала” теледива имела романтическую связь с директором деятеля, которому на тот момент было 73 года. Об этом заявила “Комсомольской правде” супруга юмориста Игоря Христенко. По мнению Елены Христенко, самому Диктовичу внимание со стороны молодой девушки льстило.
До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его 73-летним директором

Также издание передает, что у Татьяны Брухуновой имелся дневник, где она рассказывала о чувствах к немолодому и состоящему в браке мужчине. На страницах даже содержались советы о том, как очаровать ухажера в возрасте, однако не так давно избранница Петросяна избавилась от всех записей.

Читайте также: Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:39


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со