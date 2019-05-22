Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
Одному из наркодиспансеров Москвы могут присвоить имя скончавшейся в середине марта певицы Юлии Началовой. Такая инициатива появилась от разъяренных интернет-пользователей.
Реакция последовала после того, как поклонники Юлии Началовой начали требовать присвоить имя певицы одной из московских улиц. В ответ возмущенные пользователи предложили назвать именем знаменитости наркодиспансер, в котором та лечила подругу. Как написал в социальных сетях один из недовольных фолловеров, переименовывать улицы не нужно, мол, обойдемся без мемориальных досок, Началова не Галина Вишневская и не Людмила Зыкина, а заурядная певица, спевшая в юности один хит, и вокруг смерти которой создан нездоровый ажиотаж. Пользователь призвал поклонников «уняться» и уже «прекратить трепать кости усопшей», и дать ей покоиться с миром.
Предложение назвать в честь Юлии Началовой улицу изначально появилось от певицы Кристины Есаян. Данную инициативу поддержали многочисленные поклонники звезды, однако с ее реализацией могут возникнуть сложности. Согласно действующему законодательству, присвоить имя умершего объекту в Москве можно только спустя 10 лет после его смерти.
Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, произошедшая вследствие абсцесса. Как известно, знаменитость сильно натерла ногу и долгое время занималась самолечением. В организме начался сильный воспалительный процесс, остановить который медики не смогли.