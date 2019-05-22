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Шоу-бизнес

Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту

Кристина Асмус познакомила подписчиков своего Instagram с подругой Наташей. Актриса также рассказала фолловерам о ревности, которую ее муж Гарик Харламов испытывает по отношению к подруге-визажисту, и есть ли для этого причины.
Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту

Комик и актриса уже много лет живут в браке и растят дочку, но средства массовой информации с завидной регулярностью пишут о проблемах в их отношениях и угрозе развода. Несмотря на это, Асмус часто рассказывает о личном в своих социальных сетях, чтобы ее поклонники не сомневались, что в звездной семье все хорошо.

В этот раз Кристина Асмус поздравила своего визажиста Наталью с днем рождения и рассказала о подробностях их давней дружбы и сотрудничества. Звезда написала Instagram-пост, в котором назвала отношения с подругой «почти сожительством в течении 5 лет», и открыла небольшую тайну из личной жизни. Как оказалось, именно Наталья часто фотографирует актрису для социальных сетей и это заставляет Гарика Харламова периодически испытывать ревность.

Асмус поздравила своего визажиста с помощью 8-минутного голосового сообщения, хотя Наталья в это время находилась в соседней комнате. Актриса объяснила этот поступок тем, что свой переизбыток эмоций, вызываемый любовью и благодарностью к подруге, она могла выразить только таким способом.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 09:30


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