Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и самопиаре
Журналист и ведущий популярного в Великобритании утреннего шоу Пирс Морган считает, что Меган Маркл лицемерна и пытается пиариться за счёт королевской семьи. Жизнь четы герцогов Сассекских больше похожа на реалити-шоу, заявил телеведущий в эфире программы.
На странице в Instagram Меган Маркл и принца Гарри недавно появились снимки, сделанные в день свадьбы в мае 2018 года, ранее не появлявшиеся в прессе и соцсетях. Новая публикация набрала несколько миллионов «лайков» пользователей, однако не все отнеслись к ней положительно. Так, Пирс Морган, обсуждая происходящее в монаршей семье заявил, что в последнее время отношения между герцогами Сассекскими и Кембриджскими больше напоминают «королевское реалити-шоу», в котором разыгрывают место на центральных разворотах британских таблоидов.
Журналист считает, что Меган Маркл пытается всё контролировать, называя её «дивой», рвущейся к славе. Кроме того, Морган вспомнил, недавно принц Гарри рассказывал об отрицательном влиянии социальных сетей на психическое состояние пользователей, при этом они с супругой продолжают пользоваться аккаунтами, пиарясь за счёт освещения событий в своей семье, что выглядит по меньшей мере лицемерно.