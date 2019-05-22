Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
Согласно новым исследованиям, у швейцарских мужчин самая плохая сперма в Европе. Соответствующие заключения сделаны группой ученых при участии сотрудников Женевского университета.
Ученые провели первое общенациональное исследование качества спермы на молодых мужчинах из Швейцарии и обнаружили, что только 38% из них имели сперму выше среднего качества. Средняя концентрация сперматозоидов колеблется от 41 до 67 млн на мл спермы для молодых европейских мужчин. Швейцарские мужчины имеют в среднем 47 млн на мл. Авторы работы отмечают, что время, необходимое для зачатия, значительно увеличивается, если у мужчины концентрация спермы ниже 40 млн сперматозоидов на мл. Предыдущие исследования показали, что мужчины из Дании, Норвегии и Германии также имеют очень плохую сперму.
Жители Литвы, Эстонии и Испании, как считается, имеют сперму самого высокого качества, хотя прямые сравнения затруднены, потому что исследования проводятся по-разному в каждой стране. Как правило, в промышленно развитых государствах наблюдается заметное снижение количества сперматозоидов, но ученые в настоящее время не знают, почему. Не исключается, что это может быть вызвано экологическими факторами, такими как пестициды, или образом жизни, включая курение, употребление алкоголя, наркотиков или избыточный вес.
Исследователи проверили качество спермы 2500 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет в рамках их призыва на военную службу. Мужчины приехали из всех районов Швейцарии, были зачаты и родились в этой стране. Плохое качество спермы также связано с ростом заболеваемости раком яичек и пороками развития половых органов.