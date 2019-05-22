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Экономика

Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами

Сотни тысяч россиян вошли в число потенциальных банкротов. Они могут подать соответствующий иск, но пока не делают этого.
Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами

У двух миллионов граждан РФ сумма долга превышает четверть миллиона рублей, имеется очень большая просрочка, почти все заработанные средства уходят на ее погашение. По словам специалистов, такое положение дел приводит к росту общей нагрузки. По информацию на начало прошлого года, в государстве насчитывалось 1,7 миллиона должников. Через год показатель вырос на 200 тысяч человек, то есть прирост составил порядка 18%.

По словам аналитиков, в Москве числятся больше всех потенциальных банкротов. На втором месте находится столичный регион, а тройку первых замыкает Свердловская область. Большое число должников зарегистрировано в Ростовской области, Красноярском и Краснодарском крае.

Статистика показывает, что долги, просрочка по которым превышает три месяца, обычно не возвращаются. Если сумма больше 250 тысяч долларов, банкротство становится выгодным.

В прошлом году в России индекс «Стопдолг» составил 0,6%. О своем банкротстве открыто заявили только 43,6 тысячи человек. Считается, что это мешает сделать недостаточная грамотность в правовых вопросах, поскольку не все знают, что есть совершенно легальный способ выхода из ситуации.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:54


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