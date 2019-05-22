"Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала спасать родственников

По словам Анны Михалковой, у нее большая семья, где каждый считает себя уникальной личностью. При этом каждый также имеет свои проблемы, поэтому о своих она не успевает даже “пискнуть”. Многие родные не верят, что у актрисы тоже бывают сложные дни, и воспринимают ее как того, кто всех “спасет”. С годами у Михалковой даже сложился список собственных объяснений всеобщих недомоганий, куда вошли полнолуние, смена погоды, переходной возраст и ветер.Однако случается так, что у артистки эти “раздражители” совпадают, поэтому она тоже нуждается в поддержке. “Давайте вы тоже услышите меня”, — резюмировала Анна Михалкова, обращаясь к членам своего семейства.

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Автор: Марина Вебер

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