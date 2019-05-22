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Наука

Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце

Ученые из России и Германии определили, каким образом Солнце откачивает из атмосферных слоев Марса воду. Получить ответ на вопрос о том, куда исчезает жидкость из марсианской атмосферы, помогла информация, переданная Hubble и MAVEN.
Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце

Как пояснили сотрудники московского Физтеха, Солнце работает как насос, который помогает воде преодолеть высоту в 60 километров над поверхностью Марса. Во время пылевых бурь скорость воздуха и объем влаги больше, что позволяет жидкости подниматься вверх. В ходе исследования ученые разработали климатическую модель планеты, согласующуюся с наблюдениями, которые позволяют получить приборы, находящиеся на спутнике «ЭкзоМарс». Подобные задачи выполняет и аппарат MAVEN, датчики которого уже зафиксировали водород и другие водяные следы в верхних атмосферных слоях Марса. Полученные данные позволили заметить изменения в их концентрации с приходом лета или зимы.

Как оказалось, данная прослойка планеты достаточно разряжена, а влага в ней присутствует в виде микроскопических кристаллов льда, они оказались настолько малы, что марсианские потоки могут поднимать их на высоту в 60 километров, где приборы фиксируют водород в большем количестве. Концентрация влаги в атмосфере Красной планеты возникает во время летнего солнцестояния и при бурях. Данный феномен специалисты связывают с особенностями планеты, которые напоминают процесс приливов и отливов на Земле. Появляются они за счет гравитации Луны. Аналогичный процесс происходит на Марсе, однако руководит им не спутник, а Солнце. Чем ближе Марс оказывается к Светилу, тем мощнее оно воздействует на атмосферу, выкачивая из нее воду.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 10:14


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